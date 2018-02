Bayern schlagen Schalke ohne Trainer Heynckes

ÖFB-Star David Alaba hatte beim 2:1-Sieg gegen Schalke 04 gleich doppelt Grund zur Freude. Der Linksverteidiger machte sein 200. Bundesliga-Spiel für die Bayern, zusätzlich wurden drei wichtige Punkte eingesackt.

Die Bayern mussten im Heimspiel ohne den erkrankten Trainer Jupp Heynckes auskommen, doch die Münchner spulten ihr Programm auch ohne den General an der Seitenlinie souverän ab. Gegen Schalke (mit Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf) gingen die Münchner gleich in der 6. Minute in Führung, Lewandowski staubte zum 1:0 ab.

Bayern auf Meisterkurs

Das Spiel wurde aber offener, die Königsblauen belohnten sich auch mit dem 1:1-Ausgleich durch Franco Di Santo nach einer halben Stunde. Allerdings legten die Bayern wieder einen Zahn zu und behielten die drei Punkte in der Allianz Arena, Thomas Müller traf schon in der 36. Minute zum entscheidenden 2:1.

Die Bayern liegen damit weiterhin voll auf Meisterkurs und haben nun schon 18 Punkte Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig.



(Heute Sport)