Bei Abstieg: Was passiert mit legendärer HSV-Uhr?

Wenn der HSV absteigen muss, könnte in Hamburg die Zeit stehenbleiben. Zumindest auf der legendären HSV-Uhr im Volksparkstadion.

Die überdimensionale Uhr auf den Zuschauerrängen zeigt an, wie lange der Klub aus dem hohen Norden in der Bundesliga spielt. Denn der Liga-"Dino" ist das letzte noch verbliebene Gründungsmitglied in der deutschen Bundesliga, spielt seit 1963 ununterbrochen im Oberhaus.

Nach 55 Jahren könnte der erste Abstieg der Klub-Geschichte folgen. Die Uhr soll allerdings trotzdem erhalten bleiben. Laut Bild-Information würde Anzeige einfach umspringen. Statt der Bundesliga-Zugehörigkeit soll das Alter des Klubs angezeigt werden. Der HSV wurde am 29. September 1887 gegründet. Das wären dann 130 Jahre und über sieben Monate. Der HSV wollte das allerdings nicht bestätigen.

Doch noch lebt die Hoffnung beim Liga-"Dino", der sich 2014 und 2015 in der Relegation retten konnte. Diesmal brauchen die Hamburger einen Sieg gegen Mönchengladbach. Und Schützenhilfe der fix abgestiegenen Kölner gegen Wolfsburg.

(wem)