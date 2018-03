Bickel: "Hofmann fehlt die Kraft, um uns zu helfen"

Rapid-Sportdirektor Fredy Bickel ist ein besonnener Schweizer. Das lustlose Auftreten seiner Spieler beim 0:0 in Altach brachte ihn aber zur Weißglut.

Umfrage Qualifiziert sich Rapid Wien in dieser Saison für den Europacup? Ja, Rapid kratzt die Kurve.

Nein, Rapid spielt nächste Saison nicht in Europa.

Ich weiß es nicht.

Bickel: "Ich war außer mir"

Bickel reiste nicht mit der Mannschaft zurück nach Wien, sondern fuhr – was nicht geplant war – weiter nach Zürich. "Ich war außer mir, habe meine Sachen gepackt und bin aus dem Bus gestiegen. Ich brauche Abstand, muss mir Gedanken über den nächsten Schritt machen", stellt er in der "Krone" klar.

Nachsatz: "Wir haben Trainer entlassen, den Spielern zugeredet. Aber wir haben sie nie in die Verantwortung genommen. Das wird sich jetzt ändern."

"Eine Pause wird so manchen zum Nachdenken bringen"

Warum aber erst jetzt? Das liegt an der zuletzt angespannten Personal-Situation. "Schaub und Thurnwald sind zurück", so Bickel. "Bald Schwab, dann Dibon. Dann hat der Trainer Alternativen. Eine Pause wird so manchen zum Nachdenken bringen."

"Rapid hat von der Hierachie gelebt, die fehlt"

Bickel hat das Gefühl, dass die Falschen kritisiert werden . "Die Öffentlichkeit schießt sich auf den Trainer und Petsos ein. Das sind die Falschen."

Er selbst nannte Philipp Schobesberger, der nach seiner lukrativen Vertragsverlängerung blass agiert. "Er gehört dazu, ist außer Form. Aber es betrifft viele. Einige schuften, um aus dem Loch zu kommen, kommen raus - und lassen sich in Altach hängen. Ich werde verrückt, wenn sich Boli, Joelinton, Strebi oder Galvao wehren, andere aber nicht. Rapid hat lange von der Hierarchie gelebt, die fehlt."

"Hofmann fehlt die Kraft von früher"

Warum spielt Steffen Hofmann in diesen turbulenten Rapid-Tagen überhaupt keine Rolle – so wie es viele Fans fordern. Der 37-Jährige saß in den letzten beiden Spielen auf der Tribüne: "Als Typ kann er helfen, aber auf dem Platz fehlt ihm die Kraft von früher, was völlig normal ist. Er kann uns nicht helfen, eine neue Hierarchie aufzubauen."

Trainer Goran Djuricin zählt Bickel nicht an. "Ich bin von ihm überzeugt." Für den Sommer kündigt er Verstärkungen an. "Wir planen, im Sommer einen Stürmer und einen Außenverteidiger zu holen."

(mh)