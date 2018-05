Bickel gibt großes Update zur Rapid-Kaderplanung

Bei Rapid Wien steht im Sommer ein mittelgroßer Kaderumbruch auf dem Programm. Für Sportdirektor Fredy Bickel beginnt jetzt schon die heiße Phase. Der Schweizer gab nun ein ausführliches Update zu den aktuellen Tranfer-Entwicklungen.

Mit Stürmer Andrija Pavlovic hat man in Hütteldorf schon den ersten Neuzugang präsentiert, demnächst soll auch mit Sturm-Außenverteidiger Marvin Potzmann alles klar sein. Bickel bestätigt gegeüber Laola1: "Da ist ganz sicher was dran, dass er sehr interessant ist und gut zu uns passen kann. Es gibt schon Tinte, aber die ist noch nicht ganz trocken und sitzt auch noch nicht am richtigen Ort."

Deutsche Medien vermeldete bereits einen Abgang von Louis Schaub beim FC Köln als fix. Ganz so ist es laut Bickel noch nicht: "Es wird sich in den nächsten Tagen etwas tun, aber auch da ist noch nichts entschieden. Wir hoffen, dass wir ihn nächstes Jahr noch im Rapid-Trikot sehen, aber ich denke, dass die Chance relativ klein ist."

Blieben Joelinton und Kvilitaia?

Wie geht es bei den Stürmern weiter? Die Personalie Joelinton ist weiterhin ungeklärt: "Da sind verschiedene Parteien involviert: Zwei Vereine, der Spieler und seine Berater. Ich verstehe alle Seiten. Da bist du nur Passagier, wir können nicht viel beeinflussen."

Sollte Joelinton doch bleiben, dann hätte man mit Giorgi Kvilitaia wohl einen teuren Stürmer zu viel im Kader. Bickel betont aber: "Bei Kvilitaia suchen wir nicht nach einem Verein. Es gibt immer wieder Gerüchte, aber ich denke, dass ihm hier sehr wohl ist. Trotzdem musst du vorbereitet sein, sollte ihm etwas passieren."

Auch in der Defensive könnte sich einiges tun. Mario Pavelic wird die Grün-Weißen fix verlassen, auch Lucas Galvao und Boli Bolingoli sind am Markt heiß begehrt.

(Heute Sport)