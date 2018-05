Bilder am Flugzeug: Salah streitet mit einer Airline

Der Rummel um Mohamed Salah nimmt nicht ab! Eine TV-Werbung gegen den Drogenkonsum sorgte für eine Vervielfachung der Anrufe auf der ägyptischen Rehabilitations-Hotline, und nun wirbt Egyptair mit einem grossen Salah-Bild auf ihren Flugzeugen. Dumm nur: Der Fußballer hatte dafür nie seine Freigabe erteilt.

Auf Twitter ließ Salah seinem Frust freien Lauf: "Leider ist die Art, wie man mit mir umgeht, eine große Beleidigung. Ich hatte gehofft, dass ich besser behandelt werde." Gemäß seinem Berater Ramy Issa werden von Sponsoren des ägyptischen Fußballverbandes immer wieder ohne Rückfrage Bilder seines Klienten für Werbezwecke verwendet. Am 26. April schrieb er auf Twitter: "Wir haben mit dem Sportminister über die großen Probleme mit dem ägyptischen Verband gesprochen."

Gebracht hatte es offenbar wenig. Nur zwei Tage später twitterte Issa: "Es tauchen immer mehr Spots und Plakate mit Mohamed auf, die wir niemals autorisiert haben. Haben sie wirklich das Gefühl, dass das einen positiven Effekt hat?" Via soziale Medien solidarisierten sich viele Fußballfans mit ihrem Liebling und kritisierten den Verband.

"Alles, was dich genervt hat, wird aufhören"



Inzwischen hat sich Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi höchstpersönlich eingeschaltet. Das Staatsoberhaupt forderte eine umgehende Schlichtung, wie ein Parlamentsmitglied bestätigte. Außerdem rügte der Jugend- und Sportminister Khaled Abdel-Aziz die Vorstandsmitglieder. Diese stimmten zu, Salahs Forderungen nachzukommen. Der Verband twitterte schließlich, der Vorsitzende Hany Abo Rida habe Salah am Telefon mitgeteilt: "Alles, was dich genervt hat, wird aufhören. Mir ist nichts wichtiger, als dass du und deine Teamkollegen entspannt seid, damit wir erhobenen Hauptes bei der WM antreten."

Salah selbst hat zuvor aber noch andere Ziele als eine erfolgreiche Endrunde: Am Mittwoch könnte er mit Liverpool das Ticket für das Champions-League-Finale lösen.

(heute.at)