Bitter! Keine Bundesliga-Lizenz für Hartberg

Die Lizenzierung für die neue Bundesliga-Saison ist abgeschlossen. Bis auf den TSV Hartberg und den SV Kapfenberg haben alle Klubs die Spielberechtigung erhalten. Die beiden Klubs aus der Steiermark haben die Lizenz in der ersten Instanz nicht bekommen.

90 Prozent der Klubs atmen auf, die Lizenz ist für die Bundesliga-Vereine gesichert. Nur der TSV Hartberg und der Kapfenberger SV haben keine Spielgenehmigung erhalten. Bitter für Hartberg, die Steirer stehen auf einem Aufstiegsplatz.

Stadionumbau entscheidend



Die Ausgliederung des Spielbetriebs in eine Kapitalgesellschaft erfolgte nicht bestimmungsgemäß, zudem konnte der Stadionumbau in Hartberg nicht ausreichend nachgewiesen werden. So begründet die Bundesliga die Entscheidung.

Sollte Hartberg auch in zweiter Instanz keine Lizenz bekommen, dann würde sich St. Pölten die Relegation ersparen.

"Das Lizenzierungsverfahren bildet die Grundlage für einen wirtschaftlich und sportlich fairen Wettbewerb. Es ist ein Qualitätsmerkmal für die Arbeit der Klubs, dass alle Klubs der Tipico Bundesliga die Lizenz in erster Instanz erhalten haben und Status Quo gleich vier Klubs aufgrund ihrer Rahmenbedingungen als potentielle Aufsteiger in die höchste Spielklasse in Frage kommen. Besonders erfreulich ist auch die Tatsache, dass es bei insgesamt 32 Bewerbern nur zu einer Lizenz- und zwei Zulassungsverweigerungen in erster Instanz gekommen ist", wird Bundesliga-Vorstand Reinhard Herovits in einer Aussendung zitiert.

Die Lizenzen im Überblick:



Tipico Bundesliga, Lizenz erteilt:

FC Red Bull Salzburg

FK Austria Wien

SK Puntigamer Sturm Graz

CASHPOINT SCR Altach

SK Rapid Wien

FC Flyeralarm Admira (bestehende Finanz-Auflagen: quartalsmäßiger Reorganisationsprüferbericht, monatliche Liquiditätsberichterstattung)

SV Mattersburg

RZ Pellets WAC

SKN St. Pölten

LASK



Sky Go Erste Liga, Lizenz erteilt:

SV Guntamatic Ried (bestehende Finanz-Auflage: quartalsmäßiger Reorganisationsprüferbericht)

SC Austria Lustenau (bestehende Finanz-Auflage: quartalsmäßiger Reorganisationsprüferbericht) / alternatives Heimstadion für Tipico Bundesliga: CASHPOINT Arena Altach

FC Wacker Innsbruck (bestehende Finanz-Auflage: quartalsmäßiger Reorganisationsprüferbericht)

SC Wiener Neustadt (bestehende Finanz-Auflage: quartalsmäßiger Reorganisationsprüferbericht) / Ausnahmegenehmigung Stadion Wiener Neustadt Saison 2018/19* / Ausweichstadion: NV-Arena für den Zeitraum 15.11.2018-15.03.2019 (Rasenheizung)



*Ausnahmegenehmigung: Im Zusammenhang mit dem nachgewiesenen Stadionneubau in Wiener Neustadt kann – zusätzlich zur Unterschreitungsmöglichkeit bei einem Neubau durch den Senat 3 – der Aufsichtsrat der Österreichischen Fußball-Bundesliga für maximal eine Saison die Unterschreitung eines A-Kriteriums (in diesem Fall „Gedeckte Sitz- und Stehplätze“) ermöglichen. Diese Unterschreitungsmöglichkeit wurde dem SC Wiener Neustadt für die Saison 2018/19 gewährt. Die Ausnahmegenehmigung gilt, solange der Baufortschritt im Zeitplan ist. Die Heimspiele von 15. November 2018 bis 15. März 2019 muss der Klub aufgrund der fehlenden Rasenheizung in der NV Arena austragen.



Lizenz verweigert:

TSV Prolactal Hartberg (rechtlich, infrastrukturell, finanziell)

Die Ausgliederung des Spielbetriebs in eine Kapitalgesellschaft erfolgte nicht bestimmungsgemäß (Fristverzug). Der Stadionumbau in Hartberg konnte nicht ausreichend nachgewiesen werden. Weiters wird der Verfügbarkeitsnachweis für das im Falle des Umbaus geplante Ausweichstadion Merkur Arena in Graz als nicht ausreichend erachtet.



Zulassung erteilt:

FC Liefering

WSG Swarovski Wattens

FC Blau Weiß Linz

FAC Wien (Auflage: Überarbeitung Zukunftsinformationen)

TSV Prolactal Hartberg



Zulassung verweigert:

KSV 1919 (finanziell)



Regionalligen, Zulassung erteilt:

SKU Amstetten (Ost)

SV Horn (Ost)

FC Karabakh (Ost)

SK Rapid II (Ost)

FK Austria Wien Amateure (Ost)

SV Lafnitz (Mitte)

FC Juniors OÖ (Mitte)

SK Vorwärts Steyr (Mitte)

SK Austria Klagenfurt (Mitte)

SK Puntigamer Sturm Graz Amateure (Mitte)

FC Wacker Innsbruck II (West)



Zulassung verweigert:

SV Allerheiligen (infrastrukturell/kein für die 2. Liga zugelassenes Stadion bzw. personell/kein Nachweis eines qualifizierten Physiotherapeuten/Sportwissenschaftlers) (Mitte)

