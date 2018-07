Bitter für die Austria! Stürmer fällt länger aus

Das Lazarett bei der Austria wächst weiter an. Nach Christoph Martschinko (erneute OP nach Vernarbungen am Kreuzband) und Maximilian Sax (Knochenmarksödem im Wadenbein) müssen die Veilchen nun auch auf Christoph Monschein verzichten.

Der Stürmer zog sich im Mannschaftstraining einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu und muss nun drei bis sechs Wochen pausieren.

Eine Verletzung so kurz vor Beginn der neuen Bundesliga-Saison ärgert den 25-Jährigen besonders. "Natürlich ist das ein Rückschlag für mich, weil ich in dieser Saison voll angreifen wollte und extrem motiviert aus dem Urlaub gekommen bin", so der Stürmer.

In der abgelaufenen Saison absolvierte er 45 Partien für die Austria. Dabei konnte er elf Tore erzielen und drei weitere vorbereiten.

(heute.at)