Bittere Diagnose! Rapids Bolingoli fällt verletzt aus

Rapid Wien liegt kurz vor Saisonende in der Bundesliga auf Platz drei. Der LASK sitzt den Hütteldorfern im Nacken, die schielen aber längst nach oben auf Sturm, das fünf Punkte Vorsprung hat. Für die Wiener stehen also wichtige Spiele an.

Ausgerechnet in der heißen Phase müssen sie nun aber einen Rückschlag einstecken. Linksverteidiger Boli Bolingoli fällt verletzt aus.

Bei einer MRT-Untersuchung bestätigte sich am Donnerstag der Verdacht auf Riss des Syndesmosebandes. Das gab Rapid offiziell bekannt.

Die genaue Dauer der Pause sei vom Heilungsverlauf abhängig.

Der belgische Linksverteidiger, der im Juni von Club Brügge nach Hütteldorf wechselte, bestritt in der laufenden Saison bereits 31 Pflichtspiele für Grün-Weiß.

(Heute Sport)