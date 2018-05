Blackouts brachten Karius eine halbe Million Follower

Die Aussetzer von Loris Karius um Champions-League-Finale werden wohl nicht so schnell vergessen werden. Mit zwei kapitalen Patzern schenkte der Liverpool-Keeper Real Madrid zwei Tore, am Ende siegten die "Königlichen" mit 3:1. In den sozialen Medien erntet der Goalie heftige Kritik – bis hin zu Morddrohungen. Doch seine Aktionen haben auch unerwartete Folgen.

Twitter-Boom



So stieg die Zahl seiner Follower auf Twitter deutlich an. Vor dem Königsliga-Finale interessierten sich eine Million Menschen für den Account von Karius. Nach dem katastrophalen Abend stieg die Follower-Zahl auf 1,5 Millionen. Die bekamen am Tag danach eine Entschuldigung des Deutschen zu lesen: "Ich schlafe nicht mehr. Die Bilder gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Es tut mir sehr leid und ich entschuldige mich bei meinen Teamkollegen, allen Unterstützern und allen Mitarbeitern."

Polizei ermittelt



Karius muss jetzt nicht nur mit der sportlichen Schmach fertig werden, im Internet ist er sogar ernsthaften Drohungen ausgesetzt. Er wird mit Mord bedroht, auf seiner englischen Wikipedia-Seite wurde er kurzzeitig für tot erklärt. Die Polizei ermittelt: "Wir nehmen solche Botschaften sehr ernst und jede wird untersucht."

(heute.at)