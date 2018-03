Bleibt Djuricin? Bickel fragt Rapid-Spieler um Rat

41 Pflichtspiele hat Goran Djuricin als Rapid-Cheftrainer am Buckel. Seine Bilanz: 21 Siege, zehn Unentschieden, zehn Niederlagen.

Umfrage Soll Goran Djuricin Rapid-Trainer bleiben? Ja, er ist genau der richtige Mann für diesen Job.

Nein, unter Djuricin ist keine Entwicklung zu sehen.

Egal, mit diesen Spielern ist sowieso nicht mehr drin.

Der Vertag des 43-Jährigen läuft mit Saisonende aus. Bereits im Dezember kündigte Sportdirektor Fredy Bickel an, dass eine Verlängerung nur noch eine Frage der Zeit sei. Doch bis heute ist die Zukunft von Djuricin nicht geklärt.

"Ich kann noch nichts vermelden", erklärte Bickel am Sonntag in der Sky-Sendung "Talk und Tore". "Es wird auch morgen und übermorgen nicht so weit sein."

Spannend: Der Schweizer ließ durchklingen, wovon die Entscheidung abhängt. "Die tägliche Arbeit am Trainingsplatz spricht klar dafür. Der ganze Staff ergänzt sich sehr gut. Schlussendlich muss die Mannschaft aber das, was sie trainiert, auch einmal auf den Platz bringen. Das nimmt ihr niemand ab." Sprich: Die Ergebnisse müssen stimmen.

Spieler entscheiden mit

Doch nicht nur das Sportliche ist ausschlaggebend. "Es ist mir wichtig, dass ich das ganze Präsidium und Christoph Peschek in den Prozess mit einbeziehe. Ich nehme auch den einen oder anderen Spieler hinzu", lässt Bickel aufhorchen. "Schlussendlich werde ich die Entscheidung vortragen. Es ist aber schon auch wichtig, dass ich den ganzen Verein hinter mich bekomme."

Die Tendenz geht klar in Richtung Verlängerung. "Ich gehe davon aus, dass wir gemeinsam weitermachen. Ich kann mir eine Zukunft mit Gogo vorstellen. Er ist dabei, wenn es um die Planung der neuen Saison, des Trainingslagers und von Transfers geht."

