Bleibt Djuricin bei Rapid? "Ich rechne damit, ja"

Seit einem Jahr steht Goran Djuricin als Cheftrainer an der grün-weißen Seitenlinie. Ob er es auch in Zukunft tut, entscheidet sich am kommenden Mittwoch.

An diesem Tag setzt sich der 42-jährige Wiener mit Sportdirektor Fredy Bickel und Klub-Präsident Michael Krammer zusammen, um einen neuen Vertrag auszuhandeln. "Mit Freude und Zuversicht", sagt Djuricin im "Sky"-Gespräch. Die Chancen stehen demnach gut. "Entscheidungsträger sind andere, aber ich rechne schon damit, ja", sagt "Gogo".

Punkteschnitt spricht für Verbleib

Seine Argumente sind nicht schlecht. Zwar verpasste Rapid mit dem Cup-Finale ein erklärtes Saisonziel, dafür ist der Europacup-Startplatz bereits fixiert. Sogar die Chance auf Rang zwei – und damit die Champions-League-Quali – lebt nach fünf Liga-Siegen in Serie (19:5 Tore) wieder. Mit einem Schnitt von 1,85 Punkten pro Partie ist Djuricin zudem besser als die meisten seiner Vorgänger.

Bickel, der sich in der Vergangenheit bereits für Djuricin stark gemacht hat, lässt sich nicht in die Karten blicken, sagt aber: "Ich bin froh, wenn die Sache erledigt ist."

(red)