Bling-Bling-Thron! Protz-Alarm bei BVB-Flop Mor

Bei Dortmund und Celta Vigo ist Emre Mor nicht über die Rolle des Ersatzspielers hinausgekommen. Doch auf Instagram lässt der 21-Jährige den Star-Kicker heraushängen.

Der türkische Teamspieler postete einen protzigen Schnappschuss am Swimmingpool. Dabei macht es sich Mor nicht im Liegestuhl bequem, sondern auf einem protzigen Bling-Bling-Sessel, der beinahe wie ein Thron aussieht.

Bling-Bling-Thron

Auf der Rückseite prangt groß sein Name und seine Rückennummer "7". Alles mit Strass-Steinchen in Bling-Bling-Optik gehalten. Seine Füße hat der 21-Jährige lässig auf einem zweiten Sessel liegen. Dort besteht die Polsterung aus einem Celta-Trikot. Lässig blickt Mor auf sein Pool, im Hintergrund die galicische Küste.

Bei so einem protzigen Schnappschuss ließ der Shitstorm nicht lange auf sich warten. "Wie peinlich ist das denn?", war da noch einer der netteren Kommentare. Andere hingegen feiern den 21-Jährigen.

Mor kam 2016 um neun Millionen Euro aus Nordsjaelland zu Borussia Dortmund, wurde als Flop-Transfer nach einer Saison gewinnbringend wieder verkauft. In der abgelaufenen Saison bestritt Mor in 23 Liga-Spiele insgesamt nur 648 Minuten. Ein Schnitt von 28 Minuten pro Spiel. Dabei schaute ein Tor heraus. Bei so viel Zeit als "Bankdrücker" sollte der Sessel daheim eben bequem sein...

(Heute Sport)