Boxing Day: "Arnie" trifft doppelt, "Drago" debütiert

Keine Feiertagsrunde in der Premier League! Traditionell steht am 26. Dezember der "Boxing Day" auf dem Programm. Für unsere England-Legionäre gab es Jubel und Frust: Marko Arnautovic schoss West Ham mit einem Doppelpack zum vermeintlichen Sieg – am Ende gab es aber nur ein 3:3. Aleks Dragovic kam beim Gastspiel von Leicester City gegen Watford zu seinem Liga-Debüt – und kassierte eine 1:2-Niederlage.

Kein Glück für Dragovic



Erster Eintrag von "Drago" in einen Premier-League-Spielbericht: eine Gelbe Karte in der 30. Minute. Sieben Minuten später jubelte er mit seinen Teamkollegen über das 1:0 durch Mahrez. Doch kurz vor dem Pausenpfiff der Ausgleich: Wague stellte auf 1:1 (45.). Bei den Hausherren saß ÖFB-Legionär Sebastian Prödl bis zur 87. Minute auf der Bank und sah ein Eigentor von Leicester-Goalie Kasper Schmeichel (65.) – 2:1 für die "Hornets", Platz zehn. Leicester liegt auf Rang acht.

Arnautovic-Doppelpack zu wenig



West Hams Auswärtsmatch bei Bournemouth wurde zu einem Drama mit Marko Arnautovic in einer Schlüsselrolle. Erst sorgte Collins in der 7. Minute für die 1:0-Führung, doch Gosling glich aus – 1:1 (29.). Dann ein verbissener Kampf bis zur Schlussphase, in der "Arnie" seinen großen Auftritt hatte: erst das 2:2 in der 87. Minute, zwei Minuten später das 3:2. Der Sieg für West Ham? Nein, denn Wilson stellte mit dem Schlusspfiff auf 3:3. So bleibt West Ham nur einen Punkt über der Abstiegszone – Platz 17.

United stolpert

Manchester United kam zu Hause gegen Burnley über ein 2:2 nicht hinaus. Bitter für die Truppe von Starcoach Jose Mourinho: Chelsea feierte gleichzeitig einen 2:0-Heimsieg gegen Brighton und liegt nun nur einen Punkt hinter dem Tabellenzweiten. Einen Rekord gab es bei Tottenhams 5:2 gegen Southampton zu bejubeln. Harry Kane schoss sich in die Geschichtsbücher. Tabellenführer Manchester City gastiert am Donnerstag bei Newcastle United.

(heute.at)