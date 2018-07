Breite Streifen! Das sind die neuen Sturm-Trikots

Cupsieger Sturm Graz zeigt nicht nur personell ein neues Gesicht. Nach dem Kaderumbruch bekommen die Steirer auch zwei neue Trikots.

Wenige Tage vor dem ersten Pflichtspiel schmissen sich Stefan Hierländer und Peter Zulj ins neue Heim- und Auswärtstrikot. Die Bilder sehen Sie weiter oben zum Durchklicken.

Zuhause treten die Blackys in schwarz auf. In der Mitte des Leiberls ist ein breiter grauer Streifen zu sehen. Auswärts ist das gleiche Design in weiß mit schwarzem Streifen gehalten. Das blaue Ausweich-Trikot ist das selbe wie im Vorjahr.

Ausrüster: Lotto.

Am Samstag startet Sturm im Cup gegen ASV Siegendorf in die Pflichtspielsaison (16:30 Uhr).

Gegen Ajax steigt das Hinspiel in der zweiten Runde der Champions-League-Quali am 25. Juli in Amsterdam.

Der Saisonstart der neuen 12er-Bundesliga erfolgt gegen Aufsteiger Hartberg am 28. Juli.

(Heute Sport)