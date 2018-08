Brutaler Hooligan-Angriff in Schweizer Hotel

Die Polizei in Basel teilte am Mittwoch mit, dass am Nachmittag gegen 14 Uhr eine Gruppe von 20 vermummten Unbekannten in das Hotel Novotel an der Großpeterstraße gestürmt ist griechische Fußballfans angegriffen hat.

Mindestens einer der Griechen wurde dabei verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Auch das Mobiliar des Hotels sei bei dem Angriff in Mitleidenschaft gezogen worden.

Es ist möglich, dass der Vorfall im Zusammenhang mit dem anstehenden Champions-League-Qualispiel zwischen dem FC Basel und dem griechischen Club PAOK Thessaloniki steht.

Angreifer sind flüchtig

Die Angreifer flohen. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den Angreifern sei ergebnislos verlaufen, wie es weiter in einer Medienmitteilung der Polizei heißt.

Da die Aussagebereitschaft der mutmaßlichen Opfer sehr zurückhaltend ist, wie die Polizei schreibt, wird nach Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

