Buffons bewegende Worte an toten Teamkollegen

Die gesamte Fußball-Szene trägt Trauer!

Mit nur 31 Jahren wurde der Fiorentina-Kapitän Davide Astori völlig unerwartet aus dem Leben gerissen. Seine Teamkollegen fanden den Abwehrspieler Sonntag morgen leblos auf seinen Hotelzimmer vor – er verstarb an einem Herzinfarkt, wie der ermittelnde Oberstaatsanwalt später erklärte.

Die Nachricht von Astoris Tod versetzt den Fußball in eine Schockstarre. Allen voran Italiens Serie A, in der sämtliche Sonntagsspiele abgesagt wurden.

Italiens Kult-Torhüter Gian-Luigi Buffon verabschiedet sich auf Instagram in einem bewegenden Brief von seinem Nationalteamkollegen.

„Hallo lieber Asto", schreibt Buffon. "Ich habe fast noch nie öffentlich über einen Menschen gesprochen. Denn ich habe immer gefunden, dass die Schönheit und Einzigartigkeit einer Beziehung mit gegenseitiger Wertschätzung und Zuneigung nicht ausgenutzt werden sollte. Damit diejenigen, die nicht die Zartheit haben, bestimmte Bindungen zu respektieren, meine Worte nicht ausnutzen. In Deinem Fall fühle ich aber, dass ich eine Ausnahme von meiner Regel machen muss. Weil Du junge Familienmitglieder hast, die leiden. Und vor allem Dein kleines Mädchen verdient es, zu wissen, dass ihr Vater in jeder Hinsicht eine PERFEKTE PERSON war ... EINE GROSSARTIGE PERFEKTE PERSON ... Du warst der beste Ausdruck einer alten, überholten Welt, in der Werte wie Altruismus, Eleganz, Bildung und Respekt die Leitlinien waren. Herzlichen Glückwunsch, Du warst einer der besten Sportsmänner, auf die ich gestoßen bin. R.I.P. Dein verrückter Gigi.“

Ciro Immobile verabschiedet seinen Mitspieler aus der "Squadra Azzurra" mit folgendem Posting: „ Ich habe keine Worte Davide, empfinde nur tiefen Schmerz. Du warst ein guter Mensch und alle haben Dich geliebt! Ich sende Dir eine Umarmung, wo immer Du in Frieden ruhst.“

Non ho parole Davide solo profondo dolore,eri una brava persona e ti sei fatto voler bene da tutti! Ti mando un abbraccio ovunque tu sia riposa in pace campione❤#davideastori😢🙏 #RiPAstori pic.twitter.com/wpn7Wxrfa2 — Ciro Immobile (@ciroimmobile) 4. März 2018

Auch Sergio Ramos, der Kapitän von Real Madrid, drückt seine Wertschätzung gegenüber Astori aus: "Schockiert von den traurigen Nachrichten über den Tod von Davide Astori. Eine Umarmung für deine Familie und für alle bei der Fiorentina. Ruhe in Frieden, Capitano.“

Conmocionado por la triste noticia del fallecimiento de Davide Astori. Un abrazo a su familia y a toda la @acffiorentina .

Descansa en paz, capitano.

Riposa in pace, capitano. pic.twitter.com/L3KQ0ymzbk — Sergio Ramos (@SergioRamos) 4. März 2018

(red.)