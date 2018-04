Bullen-Boss: "Hasenhüttl bleibt unser Trainer!"

In der deutschen Bundesliga werden bei den Spitzenklubs Bayern München und Borussia Dortmund eifrig Trainer für die nächste Saison gesucht. Jupp Heynckes hört in München fix auf, Peter Stöger hat beim BVB keine Zukunft. Immer wieder fiel der Name Ralph Hasenhüttl, doch der ist nun wohl fix aus der Verlosung.

Red-Bull-Fußball-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hat einem vorzeitigen Ende von Hasenhüttl bei den Rasenballern einen Riegel vorgeschoben: "Hasenhüttl wird in der kommenden Saison unser Trainer sein", vermeldete er im Vorfeld der Europa-League-Partie gegen Olympique Marseille (Leipzig siegte 1:0).

Gespräche über eine Verlängerung des 2019 auslaufenden Vertrags gerieten allerdings in letzter Zeit ins Stocken. "Ich fühle mich in Leipzig wohl und bin bereit die Mannschaft zum nächsten Limit zu führen", betonte auch Hasenhüttl, dass ihm sein aktueller Job gefällt.

(Heute Sport)