Bullen-Coach Rangnick motzt über faule Spieler

RB Leipzig-Trainer Ralpf Rangnick ist sauer auf seine Spieler. Der mächtige Mann bei den Bullen poltert nach einer durchwachsenen Vorbereitung: "Einige Spieler haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht!"

"Man merkt noch große Unterschiede zwischen den Spielern, die von Anfang an dabei waren und dort muss man auch noch mal differenzieren zwischen denen, die die Hausaufgaben in der Sommerpause gemacht haben und denen, die sie nicht gemacht haben", so Rangnick.

Rangnick meint damit Innenverteidiger Dayot Upamecano und Neuzugang Nordi Mukiele, die beide angeschlagen sind. "Es ist kein Zufall, dass zwei die im Urlaub nicht gemacht haben, was der Verein ihnen aufgetragen hat, jetzt verletzt sind."

"Es macht jetzt keinen Sinn, auf allen drei Hochzeiten zu tanzen. Für die Dreifach-Belastung aus Bundesliga, DFB-Pokal,und Europa League braucht man mindestens 18 bereitstehende Feldspieler. Wir haben im Moment ja nicht mal 15", motzt der Trainer-Sportdirektor.

(Heute Sport)