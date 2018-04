Bullen-Trainer Rose: "Jetzt ist aber Arsenal fällig!"

Salzburg-Trainer Marco Rose freut sich nach dem 4:1-Wunder gegen Lazio und dem damit verbundenen Aufstieg ins Europa-League-Halbfinale auf ein Glas Wein. Wer der nächste Gegner sein soll, ist für den Deutschen auch klar. "Jetzt werden die Kugeln heiß gemacht!"

Am Freitag um 13:00 Uhr erfährt Salzburg den Gegner für das Semi-Finale. "Atletico ist natürlich ein Brett, sehr, sehr unangenehm, nicht das Arsenal keines wäre. Marseille waren wir schon, also die Kugeln heiß machen und Arsenal ziehen. Wenn man in ein Halbfinale kommt, ist das nächste Ziel das Finale. Wir werden dafür alle Kräfte bündeln. Ich fordere ab morgen ein, dass wir uns sehr fokussiert um die Liga und am Mittwoch um den Pokal kümmern. Heute Abend darf es ein Glas Wein sein", freut sich Marco Rose auf eine kleine Belohnung.



D A N K E für eure sagenhafte Unterstützung! ⚽️🙏🏻❤️ #WIRSINDSALZBURG #WIRSINDERFOLG #FCSLAZ // Thanks for your incredible Support tonight. pic.twitter.com/jKkVmjL6Qn — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 12. April 2018

"Es war spektakulär und hat Spaß gemacht. Wir wollten ein besonderes Spiel für die Leute hier spielen, unabhängig vom Ergebnis und dass wir sie jetzt so glücklich nach Hause schicken können und uns belohnt haben, ist Top. Vor dem Spiel war ich sehr emotional, war 90 Minuten auf einem hohen Niveau und bin nie aus dem Hamsterrad rausgekommen. Die Jungs haben es so auf den Platz gebracht, wir wollten in einen Tunnel rein und schauen, was nach 90 Minuten steht. Jetzt ist es ein Sieg und darauf sind wir stolz", analysierte der deutsche Erfolgscoach die unfassbare Partie.

Warum das Wunder geglückt ist? "Die Mannschaft ist bereit zu investieren und damit erarbeitet man sich das Glück – zwei abgefälschte Tore und zweimal Walke überragend gehalten, aber für mich trotzdem hinten raus ein verdienter Sieg!"

