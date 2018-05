Duell am Sonntag 11. Mai 2018 12:02; Akt: 11.05.2018 12:02 Print

Bullen provozieren Rapid! Hütteldorfer heiß auf Duell

Red Bull Salzburg stichelte in letzter Zeit immer wieder in Richtung Rapid. Die Hütteldorfer wollen die Antwort am Sonntag auf dem Platz geben.