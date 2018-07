Neue Bundesliga! Modus, TV und Zeiten im Überblick

Mit der Partie Austria Wien gegen Wacker Innsbruck fällt in der neuen Generali-Arena der Startschuss! Am Freitag (27. Juli) beginnt die erste Saison der neuen Bundesliga. Statt zehn gehen zwölf Teams an den Start. Mit Innsbruck und Hartberg gibt es gleich zwei Aufsteiger – St. Pölten hielt als Vorjahres-Letzter die Klasse.

Gespielt wird an normalen Spieltagen in Dreier-Blöcken. Das heißt: Drei Spiele am Samstag, drei Spiele am Sonntag.

Die erste Runde bildet eine Ausnahme. TV-Rechtehalter Sky kooperiert nämlich mit A1-TV. A1 darf vier Spiele pro Saison frei erhältlich übertragen. Das Eröffnungsmatch am kommenden Freitag zwischen der Austria und Wacker ist eines davon. Allgemein gilt: Sky hat alle Spiele in der Konferenz und als Einzelspiel! Das bisher gewohnte Free-TV Spiel an Sonntagen fällt dagegen weg – der ORF ging leer aus.

Die Übertragungszeiten



Die 3er-Konferenz an allen Samstagen wird auf Sky zwischen 17 und 19 Uhr übertragen. Die Pre-Show mit der Vorberichterstattung beginnt hingegen schon um 16 Uhr.

Im Anschluss wird eine Stunde "Alle Spiele, alle Tore" ausgestrahlt. Online zeigt Sky ab 19 Uhr alle Highlights.

An Sonntagen finden im Sommer zunächst die drei Spiele ebenfalls um 17 Uhr statt. Danach geht die Liga zu einer 2er-Konferenz um 14:30 Uhr und dem Topspiel um 17 Uhr über. Wieder beginnt die Pre-Show jeweils eine Stunde vor Spielbeginn.

Danach strahlt Sky wie am Samstag von 19 bis 20 Uhr "Alle Spiele, alle Tore" aus. Online zeigt Sky ab 19 Uhr alle Highlights.

Neu: Montag auf Sky



Der Sender zeigt drei neue Formate.

- Dein Verein wird von 18 bis 19:30 Uhr, sowie von 21:30 bis 23 Uhr ausgestrahlt. Jeder der zwölf Klubs bekommt dabei ein vorgegebenes Zeitfenster, in dem Anhängern der jeweiligen Vereine Klub-spezifischer Inhalt gezeigt wird.

- Die AbStauber ist ein neuer, schräger Fußball-Talk, der von 19:30 bis 20:15 Uhr auf Sendung geht.

- Talk und Tore übersiedelt von Sonntag auf Montag. Künftig wird die bekannte Fußball-Talk-Sendung Montags von 20:15 bis 21:30 Uhr ausgestrahlt.

Neuer Ball



Die Bundesliga bekommt mit dem "Telestar Mechta" von Adidas einen einheitlichen Ball. Dieser kam auch bei der Weltmeisterschaft in Russland zum Einsatz. In Österreich bekommt er das Bundesliga-Logo verpasst.

Der Modus



Die 12 Teams spielen gegen ihre elf Gegner jeweils eine Hin- und eine Rückrunde. Nach diesen ersten 22 Spielen wird die Liga in zwei Hälften geteilt. Die Punkte werden dabei halbiert (und abgerundet!).

Oben matchen sich die besten sechs Teams um den Meistertitel und den Europacup. Unten wird gegen den Abstieg weitergespielt. Wieder gibt es je eine Hin- und eine Rückrunde. Kommt es am Ende der zweiten Saisonphase zur Punktegleichheit zweier Teams, wird ein Team vorgereiht, sollte im Gegensatz zum anderen die Punkte nach dem Grunddurchgang abgerundet worden sein.

