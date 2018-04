Bundesliga-Ekel! Fäkalien im Bier, Keime im Essen

Schockierende Zustände in der deutschen Bundesliga! In den Stadien herrscht teilweise absoluter Ekel-Alarm. In einem Bericht ist von Bakterien im Essen und Fäkal-Keimen im Bier die Rede.

Die ARD hat gnadenlos in den Stadien der deutschen Bundesliga recherchiert und schockierende Zustände ans Tageslicht gebracht.

Gesundheitsbehörden haben etwa in Darmstadt, Dresden, Mönchengladbach und Frankfurt gesundheitsgefährdende Keime im Wasser nachgewiesen. In Frankfurt gab es sogar 27 Befunde für Keime, die Lungen-, Herz- und Nieren-Entzündungen auslösen können.

In diesem Fall können die Fans aber aufatmen, denn es sind vor allem die Innenräumlichkeiten der Stadien betroffen, umso schlimmer trifft es Spieler und Schiedsrichter.

Fäkal-Spuren im Bier

In der Bier-Hauptstadt Köln werden sich die Anhänger wohl den Griff zum Kölsch in Zukunft zwei Mal überlegen, im beliebten Gerstensaft wurden Fäkalkeime festgestellt. Mangelnde Hygiene bei den Zapfanlagen könnten das Problem erklären.

Ebenfalls ekelhaft: In Bremen wurden in zwei von sechs getesteten Lachsbrötchen und Semmeln gefährliche Keime gefunden.

Nicht in allen Stadien herrschen solche Zustände, Kontrollen in München, Berlin, Wolfsburg oder Stuttgart verliefen unauffällig.



(Heute Sport)