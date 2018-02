Bundesliga-Präsident Hans Rinner ist verstorben

Die Österreichische Fußball-Bundesliga teilte mit großem Bedauern mit, dass Bundesliga-Präsident Hans Rinner am Freitag, 16.02.2018 im Alter von 54 Jahren verstorben ist.



Hans Rinner war seit 2009 Präsident der Österreichischen Fußball-Bundesliga. In dieser Funktion war er Initiator vieler Reformen und damit maßgeblich an der positiven Gesamtentwicklung des österreichischen Spitzenfußballs beteiligt. Mit Hans Rinner verlieren wir einen Freund, großen Unterstützer und Förderer des Fußballs.



Trauerminute in den Stadien

An diesem Wochenende wird in Gedenken an Hans Rinner bei allen Spielen der Tipico Bundesliga eine Trauerminute abgehalten.



In tiefer Trauer spricht der Vorstand der Bundesliga hiermit im Namen aller Klubs, Gremien, Mitarbeiter und Funktionäre der ganzen Familie sowie allen Freunden von Präsident Hans Rinner das aufrichtige Beileid aus.

(Heute Sport)