Stöger, HSV, Leipzig! Alle Szenarien beim Showdown

Um 15:30 Uhr wird der letzte Spieltag der deutschen Bundesliga angepfiffen. In neun Stadion rollt der Ball, in acht dieser Partien können noch Entscheidungen im Kampf um die Champions League, Europa League und gegen den Abstieg fallen.

HSV vs. Gladbach



Der HSV könnte erstmals in seiner Vereinsgeschichte den Gang in die zweite Liga antreten. Gegen Gladbach muss ein Sieg her. Anders ist der Klassenerhalt nicht mehr möglich.

Wolfsburg vs. Köln



Denn Wolfsburg liegt zwei Punkte vor dem HSV auf dem Relegationsplatz. Verlieren die Wölfe zuhause gegen Fix-Absteiger Köln, rettet sich Hamburg mit einem Sieg in die Relegation. Wolfsburg würde ein Remis wegen dem klar besseren Torverhältnis schon reichen.

Freiburg vs. Augsburg



Freiburg ist das dritte Team, das noch vor dem Abstieg zittern muss. Mit drei Punkten Vorsprung auf Wolfsburg stehen die Chancen auf das rettende Ufer gut. Die Rechnung ist wieder einfach. Bei einer Niederlage und einem Wolfsburger Sieg würden die Freiburger auf den Relegationsplatz rutschen. Der SC hat drei Punkte Vorsprung, aber ein mieses Torverhältnis.

Hoffenheim vs. Dortmund



Peter Stöger muss sich nach diesem Finale um die Champions League als Dortmund-Coach wohl verabschieden. In diesem letzten Match in Schwarz-Gelb geht es aber noch ein Mal um alles.

Ein Punkt reicht dem BVB für die Königsklasse. Selbst eine Niederlage mit maximal einem Tor Unterschied würde für Stögers Team reichen. Andernfalls überholt Hoffenheim die Dortmunder.

Dann könnte der BVB noch auf Schützenhilfe von Hannover hoffen:

Leverkusen vs. Hannover



Bayern lechzt ebenfalls nach der Königsklasse. Gewinnt der BVB gegen Hoffenheim, sind auch die Leverkusener schon mit einem Unentschieden fix mit dabei. Gewinnt Hoffenheim, müsste Leverkusen einen Kantersieg feiern, um den BVB zu überholen. Mit einem 5:0 könnte das Team von Heiko Herrlich alles klar machen.

Hertha vs. RB Leipzig



Die Bullen müssen in der Bundeshauptstadt gewinnen, um fix in die Europa League zu kommen. Kompliziert wird es, wenn es nur zu einem Remis reicht oder gar eine Niederlage herausschaut. Spielt Leipzig unentschieden, könnte es knapp werden. Aber nur dann, wenn Frankfurt bei Schalke gewinnt, Stuttgart bei den Bayern siegt. Gladbach hat nur noch Mini-Chancen.

Schalke vs. Frankfurt

Bayern vs. Stuttgart

Frankfurt mit dem künftigen Bayern-Coach Niko Kovac hat eine doppelte Chance auf die Europa League. Die Eintracht steht im Finale des DFB-Pokals gegen Bayern. In der Liga sieht es ebenfalls gut aus. Mit einem Sieg gegen Schalke haben sie das Ticket fix in der Tasche. Nur ein Remis oder eine Pleite ermöglicht Stuttgart und Gladbach noch die Chance.

(Heute Sport)