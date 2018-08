CL: Diese Hammer-Gegner warten auf RB Salzburg

Im elften Anlauf steht Red Bull Salzburg kurz davor, sich den Traum von der Champions League zu erfüllen. Nach dem 0:0 bei Roter Stern Belgrad reicht im Play-off jeder Heimsieg zum Sprung in die "Königsklasse". So nah waren die "Bullen" noch nie dran!

Grund genug, einen Blick auf die möglichen hochkarätigen Gegner der Mozartstädter zu werfen. Und die haben es so richtig in sich. Trotz des starken UEFA-Koeffizienten von 55,500 Punkten werden die "Bullen" nur in Topf drei gesetzt. Damit warten echte Hammer-Gegner.

"Todesgruppe" mit Real und United



So wäre etwa die "Todesgruppe" mit dem Titelverteidiger Real Madrid, Manchester United und Inter Mailand hochattraktiv, sportlich allerdings kaum zu meistern.

Ein "Glückslos" wäre wohl Russland-Meister Lokomotive Moskau, der FC Porto und Club Brügge aus Belgien. Eine besonders unangenehme Gruppe wäre wohl Atletico Madrid, Schachtjor Donezk und Galatasaray Istanbul. Doch für viele Salzburger ist Bayern München der absolute Wunschgegner. Zu einjem "Schwesternduell" mit RB Leipzig kann es nicht kommen.

Aufgrund der Erfolge der letzten Jahre würden sich die "Bullen" Duelle mit Schalke 04, AS Monaco, Olympique Lyon und ZSKA Moskau, die allesamt in Topf drei sind, ersparen.

Die Auslosung steigt am Donnerstag (18 Uhr) in Monaco.

Die Topfeinteilung der fix qualifizierten Teams

Topf 1: Real Madrid, Atletico Madrid, FC Barcelona, Bayern München, Juventus Turin, Manchester City, Paris St. Germain und Lokomotive Moskau.

Topf 2: Borussia Dortmund, FC Porto, Manchester United, Schachtjor Donezk, SSC Napoli, Tottenham Hotspur, AS Roma sowie Benfica Lissabon oder der FC Liverpool.

Topf 3: Salzburg (sollten sie weiterkommen), Benfica Lissabon oder FC Liverpool, Schalke 04, Olympique Lyon, AS Monaco, ZSKA Moskau

Topf 4: Club Brügge, Galatasaray Istanbul, Inter Mailand, Hoffenheim

