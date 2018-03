CL: Juve kickt Tottenham mit Doppelschlag raus

Vorjahres-Finalist Juventus Turin nimmt die Hürde Tottenham Hotspur. Nach dem 2:2-Remis in Turin setzten sich die "Bianconeri" in London mit 2:1 durch. Dabei brachte ein Doppelschlag in nur 169 Sekunden den Aufstieg.

In der 64. Minute glich Gonzalo Higuain aus kurzer Distanz nach Khedira-Kopfballvorlage zum zwischenzeitlichen 1:1 aus, keine drei Minuten später erlöste Paulo Dybala die "Alte Dame" mit einem Schuss ins rechte Eck (67.). Es waren die ersten beiden Schüsse der Italiener auf das Londoner Tor. Ein klarer Elfmeter nach einem Foul von Ben Davies an Douglas Costa (17.) war den Turinern durch den schwachen Referee Szymon Marciniak vorenthalten worden.

Tottenham machte über weite Strecken das Spiel, vergab Chance um Chance, ehe Heung-Min Son die Londoner in der 39. Minute in Führung brachte. In der heißen Schlussphase hatte Harry Kane den Ausgleich auf dem Kopf, doch sein Abschluss klatschte an die Stange, Andrea Barzagli klärte vor der Linie (90.).



Manchester City patzt gegen Basel

Im Parallelspiel konnte sich Manchester City vor eigenem Publikum eine 1:2-Pleite gegen Basel erlauben. Die Führung der "Citizens" durch Gabriel Jesus (8.) drehten Mohamed Elyounoussi (17.) und Michael Lang (71.). Doch der Auswärtssieg war zu wenig für die Schweizer. Das Hinspiel in Basel hatte die Elf von Pep Guardiola mit 4:0 für sich entschieden.

