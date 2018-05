Alaba weint nach dem Aus: "Hätten Finale verdient!"

Final-Traum geplatzt! Für die Bayern kam im Champions-League-Halbfinale das Aus gegen Real Madrid. Die Münchner müssen weiter auf den ersten Titel seit 2013 warten, Real hat jetzt die Chance auf den Titel-Hattrick. "Heute" hat die Stimmen von David Alaba und Co. – und den Jubel der "Galaktischen".

David Alaba (Bayern): "Wir sind sehr enttäuscht, weil viel möglich war. Wir hätten uns den Finaleinzug verdient. Wir hatten gute Chancen, haben die aber liegen gelassen. Deswegen sind wir nicht weitergekommen. Wir stehen als Mannschaft da, haben uns durch den Fehler von Goalie Ulreich nicht verunsichern lassen. Der nicht gegebene Elfmeter war ein Thema in der Kabine, wir haben uns aber bemüht, uns auch davon nicht ablenken zu lassen."

Jupp Heynckes (Bayern-Trainer, letztes Champions-League-Spiel, Anm.): "Wir haben ein überragendes Spiel gemacht, waren insgesamt die bessere Mannschaft. Es sind Kleinigkeiten, die entscheiden. Im Hinspiel haben wir zwei Geschenke verteilt. Heute haben wir eine erste Halbzeit geliefert, die Weltklasse war. Bei so einem Fehler wie nach der Pause ist es schwer, zurück zu kommen. Navas ist für mich der beste Spieler von Real. Unser hohes Tempo hat am Ende Substanz gekostet, vor dem Tor hat hier und da die Konzentration gefehlt. Goalie Ulreich wollte beim Rückpass zuerst mit der Hand hin, am Ende war es ein gravierender Fehler. Aber auch der Rückpass darf so nicht passieren. Auf den nicht gegeben Elfmeter will ich mich nicht ausreden, wir haben selbst Geschenke verteilt, müssen nicht über den Schiedsrichter diskutieren. Auch Lewandowski hat gut gekämpft. Zwei Tore im Bernabeu-Stadion reichen in jedem anderen Spiel für einen Sieg."

Zum letzten Champions-League-Spiel: "Bei mir kommt nie Wehmut auf. Es kann immer passieren, dass man in der Champions League ausscheidet. Das sehe ich ganz nüchtern."

Mats Hummels (Bayern): "Wir haben Real in beiden Spielen ein Tor Geschenkt. Auf diesem Niveau ist das eklatant. Wir waren aber überlegen, waren besser, hatten Chancen ohne Ende. Die haben wir aber nicht genützt. Am Ende bringt das nichts, dass wir einen geilen Fight geliefert haben."

Niklas Süle (Bayern): "Wir sind sehr enttäuscht. Ich hätte mich ruhig öfter vorne einschalten sollen. Wir hatten viele Möglichkeiten, uns wurde mehrmals ein Elfer vorenthalten. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, deswegen ist es sehr ärgerlich, dass wir rausgeflogen sind. Wir waren etwas zu ungenau, der letzte Pass hat gefehlt."

Zinedine Zidane (Real-Trainer): "Wir haben sehr gelitten, deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir weitergekommen sind. Wenn es so ausgeht, ist das perfekt."

Sergio Ramos (Real): "Ich bin sehr stolz. Wenn man alles gibt, erhält man auch eine Belohnung. Wir waren überzeugt, dass wir es schaffen können, und wir haben es geschafft. Jetzt hoffen wir, dass wir den Titel auch nach Hause holen können."

Toni Kroos (Real): "Das war ein Spiel mit vielen Phasen. Der Anfang war schlecht, dann haben wir aber angefangen, Fußball zu spielen. Bayern war immer gefährlich. Wir hatten heute aber mehr vom Spiel als beim Hinspiel. Insgesamt hat Bayern das gut gemacht, aber wir waren ein Stück besser. Wir müssen eigentlich besser verteidigen. Hinterherlaufen kostet Kraft."

(heute.at)