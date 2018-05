Champions-League-Finale: Kiew zockt die Fans ab

Am 26. Mai steigt in Kiew das Champions-League-Endspiel zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool. Für Fans der beiden Vereine ein Pflichttermin – allerdings ein teurer.

Daran nicht unschuldig: korrupte Hotel-Betreiber in der ukrainischen Metropole. Zahlreiche Anhänger berichten von absurd hohen Beträgen, die von ihnen verlangt werden. Ein Hostel, das für gewöhnlich 16 Euro die Nacht kostet, wird am Final-Tag um 1.300 Euro (!) angeboten.

Ein Zimmer in einer Drei-Stern-Unterkunft wird um 4.181 Euro statt 77 Euro offeriert.

Hotel: kein Strom, kein Wasser

Wirklich dreist sind jedoch andere Fälle: Zahlreiche Hotels stornieren vorab gebuchte Hotel-Zimmer – und stellen sie später zu Höchstpreisen wieder ins Internet.

Sie sind dabei um keine dubiose Ausrede verlegen. Ein Hotel (Vetryanaya Gorka) legte einem Gast nahe, sein Zimmer zurückzugeben, weil just am 25., 26. und 27. Mai der Strom und das Wasser abgedreht werden.

Eine andere Unterkunft (Royal Olympic Hotel) behauptete, ein Computer-Virus habe versehentlich den Buchungs-Zeitraum freigeschaltet.

Booked my hotel for Kiev months ago. No @bookingcom have decided that they are gonna cancel it for me free of charge so I can re-book it for 15 grand! #Kiev #LFC #ChampionsLeagueFinal pic.twitter.com/kSZKYlWfbR