Das Champions-League-Finale 2019/2020 steigt in Wien. Die Königsklasse der Damen in der neuen Generali-Arena ausgefochten. Das UEFA-Exekutivkomitee hat in der Sitzung in Kiew dem ÖFB den Zuschlag erteilt.

Als Austragungsort wurde Wien mit der Generali Arena ins Rennen geschickt. Enge Partner des ÖFB im Rahmen der erfolgreichen Bewerbung waren die Stadt Wien als Host City und der FK Austria Wien als Stadioneigentümer.

"Würdiger Gastgeber"

"Wir freuen uns riesig, dass wir das UEFA Women’s Champions League Finale 2020 nach Österreich holen konnten. Das bedeutet eine weitere Aufwertung und ein Highlight für den Frauenfußball in Österreich. Ich danke allen, die an dieser erfolgreichen Bewerbung mitgewirkt haben. Der ÖFB und Wien werden sich als würdige Gastgeber präsentieren", so ÖFB-Präsident Dr. Leo Windtner.

Das genaue Spieldatum für das Finale wird von der UEFA noch festgelegt.

