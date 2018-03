China-Klub lockt Iniesta mit 2 Mio. Weinflaschen

Andres Iniesta ist in China heiß begehrt. Um dem Spielmacher des FC Barcelona den Wechsel ins Reich der Mitte so richtig schmackhaft zu machen, bietet ein nicht näher genannter chinesischer Klub dem 33-Jährigen laut spanischen Medienberichten einen ganz speziellen Wein-Deal an.

Zusätzlich zum Jahreshalt von 35 Millionen Euro will der chinesische Klub dem Spanier zwei Millionen Flaschen aus seinem Weingut abkaufen.

Eigener Weinberg

Iniesta ist Hobby-Winzer, besitzt einen 120 Hektar großen Weinberg und vertreibt seine edlen Tropfen unter der Marke "Bodega Iniesta".

Zuletzt war der 33-Jährige mit Tianjin Quanjian in Verbindeung gebracht worden. Dort sind bereits Anthony Modeste, Alexandre Pato und Axel Witsel unter Vertrag. Zuletzt wurde aber auch ein Wechsel zu Manchester City mit Ex-Coach Pep Guardiola in den Raum gestellt.

Ein Verbleib des Barca-Kapitäns über den Sommer hinaus gilt als fraglich. Mit Philippe Coutinho haben die Katalanen bereits seinen designierten Nachfolger verpflichtet.

(wem)