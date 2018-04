Coach verletzt! Cup-Derby in Istanbul abgebrochen

Fan-Eklat in Istanbul! Im Cup-Rückspiel zwischen Fenerbahce und Besiktas kam es zu Ausschreitungen auf der Tribüne. Die Partie musste abgebrochen werden. Ob sie fortgesetzt, neu ausgetragen oder gänzlich gestrichen wird, ist derzeit noch offen.

Am Kopf getroffen



Was war passiert? In der aufgeheizten Atmosphäre des Fenerbahce-Stadions wurde Senol Günes, Coach von Besiktas, von einem Wurfgegenstand am Kopf getroffen. Der Trainer zog sich zur medizinischen Behandlung in die Kabine zurück. Dann trat auch seine Mannschaft vom Feld ab. Die Polizei musste das Team in der Kabine abschirmen. Schiedsrichter Mete Kalkavan entschied sich, die Partie nicht mehr anzupfeifen.

Gewalt-Exzess



Bereits im Hinspiel gab es aufgeheizte Atmosphäre. Die Partie endete mit einem 2:2, es gab wegen rauer Spielweise drei Platzverweise. Im Rückspiel schickte der Referee Besiktas-Star Pepe nach 30 Minuten mit Rot vom Platz. Sein Teamkollege Ricardo Quaresma wurde bei der Ausführung eines Eckballs von einem Schlüsselbund getroffen.

