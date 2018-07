Cristiano Ronaldo schon auf Villen-Suche in Turin

Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin. Dieser Hammer-Deal wird immer konkreter. Die "Bianconeri" sollen mit dem 33-Jährigen eine mündliche Übereinkunft erzielt haben. Ronaldo bekommt einen Vierjahresvertrag beim Serie-A-Meister mit einem Jahresgehalt von 30 Millionen Euro – netto, versteht sich.

Das sind sieben Millionen Euro mehr, als er aktuell bei Real Madrid verdient. Auf Forderungen nach Gehaltserhöhungen sind die Spanier nicht eingegangen. Stattdessen senkten sie seine Ablösesumme auf 120 Millionen Euro.

Ronaldo will nach Turin

Und da dürfte nun die "Alte Dame" zuschlagen, in der Gunst des portugiesischen Superstars noch vor Paris St. Germain in der Pole Position liegen. "Ich fühle mich ungeschützt. Wenn ich einen Monat nicht treffe, fangen die Fans in Bernabeu an, mich auszupfeifen und der Verein spricht schon über meinen Nachfolger", ließ der Portugiese in der Marca seinem Ärger freien Lauf.

Turin hat der fünffache Weltfußballer hingegen in bester Erinnerung. Für seinen Fallrückzieher-Treffer im Champions-League-Duell mit den "Bianconeri" war der Portugiese von den italienischen Fans mit Standing Ovations gefeiert worden. "Was sie getan haben, ist einfach fantastisch. Das ist mir in meiner Karriere noch nie passiert", so Ronaldo damals.

Auf Villen-Suche

Ronaldo befindet sich mittlerweile italienischen Medienberichten zufolge bereits auf Villen-Suche in Turin. Und soll laut Tuttosport bereits fündig geworden sein. Das Luxus-Anwesen soll sich in der Via San Vito Revigliasco in unmittelbarer Nachbarschaft zu Juve-Präsident und Fiat-Vorstandsmitglied Andrea Agnelli befinden. Das Anwesen hatte zwischen 2004 und 2006 dem ehemaligen Weltfußballer Fabion Cannavaro gehört.

Acht Schlafzimmer und ein überdachtes Schwimmingpool lassen wohl wenig Wünsche für Ronaldo und seine Familie offen. Kurios: Auch die Band U2 wollte 2006 die Villa mieten, entschied sich dann aber aufgrund des Preises von 280.000 Euro für sechs Tage dagegen.

