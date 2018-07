Cup-Blamage! Admira fliegt in erster Runde raus

Für die Admira ist der ÖFB Cup nach der ersten Runde schon wieder zu Ende. Die Elf von Ernst Baumeister musste sich in Neusiedl am See mit 0:1 geschlagen geben. Hartberg entging in Grödig einer Blamage.

Nur sechs Tage vor dem ersten Auftritt in der Europa-League-Qualifikation ist die Admira im ÖFB Cup gescheitert. Die Südstädter verloren gegen Regionalliga-Klub Neusiedl am See mit 0:1. Dabei hatte der Bundesligist Pech. In der 59. Minute scheiterte Daniel Toth mit einem Elfmeter am Neusiedl-Keeper Sebastian Schaufler. Den Siegtreffer der Burgenländer erzielte Osman Bozkurt in der 70. Minute per Strafstoß.

Bundesliga-Aufsteiger Hartberg konnte die Blamage in Runde eins abwenden. Gegen Regionalligist Grödig stiegen die Oststeirer erst nach der Verlängerung auf. Den Führungstreffer von Dario Tadic (35.) glich Petrit Nika in der 64. Minute auf. Erst in der Verlängerung machten Tadic mit einem Elfer (102.) und Thomas Rotter (118.) alles klar.

Keine Blöße gab sich der SKN St. Pölten gegen Maria Saal, gewann mit 6:0. Dabei erzielte Neuzugang Rene Gartler einen Hattrick (38./Elfer, 66./Elfer, 76.). Husein Balic (75., 86.) und Robert Ljubicic (82.) machten das halbe Dutzend voll.

Mattersburg bezwang Allerheiligen mit 3:1. Dabei traf Marko Kvasina doppelt (6., 90.). Den dritten Treffer der Burgenländer erzielte Cesar Ortiz (33.). Der LASK setzte sich mit 3:0 im Oberösterreich-Derby gegen Wels durch. Yusuf Otubanjo (13., 29.) und Joao Victor (70.) trafen.

Die Spiele vom Freitag im Überblick

Kufstein - Rapid Wien 0:5

Mettersdorf - Horn 0:1

Mauerwerk Wien - Wiener Neustadt 0:2

Schwaz - Dornbirn 2:0

Deutschlandsberg - Amstetten 4:2

Ebreichsdorf - Vorwärts Steyr 1:2

Allerheiligen - Mattersburg 1:3

Neusiedl/See - Admira 1:0

Wels - LASK 0:3

Grödig - Hartberg 1:3 n.V.

Maria Saal - St. Pölten 0:6

SAK Klagenfurt - Völkermarkt 1:0

Reichenau - Kapfenberg 3:5

Leobendorf - Neuberg 2:0

