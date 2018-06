Darum hat Brasilien vor Österreich so viel Respekt

Der Countdown läuft! Um 16 Uhr steigt in Wiener Ernst-Happel-Stadion der Testkracher zwischen Österreich und Brasilien. Die "Selecao" zollt der rot-weiß-roten Truppe vor dem Anpfiff viel Respekt. Alle Superstars werden im WM-Test auflaufen, denn aus der Sicht der Südamerikaner gleicht die ÖFB-Auswahl einem WM-Teilnehmer.

Wie Costa Rica



Teamchef Tite stellt erklärt: "Österreich spielt ähnlich wie Costa Rica, einer unserer Gruppengegner." Wie sich das äußert? "Beide haben hinten eine Linie von fünf Mann, davor vier. Arnautovic ist vorne gefährlich. Hinten stehen sie kompakt und sind bei Standards stark." Auch Kapitän Miranda ist überzeugt: "Das ist für uns ein optimaler Test für die WM, der uns sehr helfen wird."

Respekt vor Gegner



Die Siege gegen Russland und Deutschland sind der Samba-Truppe nicht verborgen geblieben. "Österreich hat zuletzt große Gegner geschlagen. Wir haben viel Respekt", meint Miranda. Allerdings besticht Brasilien vor der WM in Russland mit einer unglaublich guten Form. In zwanzig Spielen unter Teamchef Tite gab es nur eine Niederlage, in den letzten sieben Partien kassierte Brasilien nur ein Gegentor. Eine harte Nuss, die auf die Truppe von Österreich-Teamchef Franco Foda wartet.

