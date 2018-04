Darum trugen italienische Fußball-Stars Lippenstift

Napoli hat im Spitzenspiel der Serie A Juventus Turin auswärts durch ein Kopfball-Tor von Koulibaly in Minute 90 mit 1:0 besiegt und den Kampf um den Titel in Italien wieder spannend gemacht. Nur noch einen Punkt liegt Juve vor den "Blauen" – vier Runden sind noch zu spielen. Die "Alte Dame" hat eine schwere Auslosung, trifft noch auf Inter Mailand und den AS Rom.

Für Verwunderung am 34. Spieltag der italienischen Liga sorgten zahlreiche Profis mit einem roten Lippenstift-Streifen im Gesicht. Der Hintergrund der Aktion: eine Initiative gegen Gewalt gegenüber Frauen.

Every Serie A player this weekend will have a red swipe on their face to bring awareness against violence to women



Great initiative from @SerieA_TIM 👏🏼 pic.twitter.com/mdNFk78gsy