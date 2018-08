Darum wollte Lewandowski den FC Bayern verlassen

Sein bevorstehender Abschied aus München war der mediale Dauerbrenner der Bundesliga. Nun ist Robert Lewandowski fest entschlossen, beim FC Bayern zu bleiben und motivierter als je zuvor. So gab er sich zumindest im Interview mit der "Bild" und lieferte eine Erklärung für seinen nach außen getragenen Wechselwunsch.

Warum er noch im Frühjahr am liebsten den nächsten Flieger ins Ausland genommen hätte? "Im April, Mai hat fast jeder gegen mich geschossen. Und ich habe keinen Schutz vom Verein empfunden, ich habe mich in der Situation allein gefühlt. Ich habe in zwei, drei wichtigen Spielen kein Tor geschossen und plötzlich hieß es für alle: Feuer frei gegen Lewandowski. Ich habe niemanden gesehen, der damals hinter mir stand. Auch keiner der Bosse hat mich verteidigt."

Jetzt fühle sich Lewandowski in München wieder gewollt, spüre die Rückendeckung der Fans: "Ich bin mit dem Herzen wieder bei Bayern."

Vor wenigen Monaten suchte Lewandowski mit seinem Berater Pini Zahavi fieberhaft nach einem neuen Klub. Nun stehen die Zeichen auf Vertragsverlängerung.

