Darum zeigte Robbie Williams den Stinkefinger

Pop-Superstar Robbie Williams sorgte bei der WM-Eröffnung in Moskau für einen Skandal: Er zeigte seinen Mittelfinger in die Kameras. Nun ist geklärt, an wen der Stinkefinger gerichtet war.

Im Vorfeld der WM wurde Williams für seinen Auftritt bei der WM-Eröffnung von der englischen Presse hart kritisiert. Er hätte seine Seele verkauft. Vor allem aufgrund der angespannten politischen Lage zwischen England und Russland wurde der Sänger im Blätterwald zerrissen.

"They didn't fleece me, I did this for free", änderte Williams den Text seines Hits "Rock DJ". "Sie haben mich nicht gekauft, ich mache das hier umsonst". Danach folgte der Mittelfinger in die Kamera. Dieser galt also der britischen Yellow Press.

Fußball-Liebhaber Williams ließ sich einen Auftritt bei der WM natürlich nicht entgehen.





(Heute Sport)