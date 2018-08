Das ist der Rapid-Gegner im Europa-League-Playoff

Rapid nimmt Anlauf auf die Europa-League-Gruppenphase! In der dritten Qualirunde bekommen es die Hütteldorfer mit Slovan Bratislava zu tun. Das Hinspiel des "Nachbarschafts-Duells" steigt am Donnerstag (21.05 Uhr, live ORFeins) bei den Slowaken. Nehmen die Hütteldorfer die Hürde, trennt sie nur noch das Play-off von der Gruppenphase. Wer wartet dort als Gegner? Es könnte ein interessanter Name sein.

Kroatien oder Rumänien



Die Auslosung in Nyon ergab, dass es die Grün-Weißen entweder mit Hajduk Split aus Kroatien oder mit dem FCSB aus Rumänien zu tun bekommen. Der Kampf um den Einzug in die Gruppenphase steigt am 23. und am 30. August.

Große Namen



Auch die weiteren ÖFB-Klubs erwischten ein interessantes Los: Gelingt dem LASK in der dritten Qualirunde gegen Besiktas Istanbul eine Sensation, wartet im Play-off Nordsjaelland aus Dänemark oder Partizan Belgrad aus Serbien. Sturm Graz trifft auf Slowakei-Klub Tencin oder Feyenoord Rotterdam aus den Niederlanden.

Meister gezogen



Auch Salzburg erfuhr einen möglichen Gegner. Scheitern die "Bullen" in der Champions-League-Quali, geht es für sie im Europa-League-Playoff weiter. Dort heißt der Gegner entweder Cork (Irl) oder Rosenborg Trondheim (Nor)

