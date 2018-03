Das sagt Ralph Hasenhüttl zum Bayern-Gerücht

Das Trainer-Karussell in Deutschland wird sich im Sommer rasant drehen. Mitten drin steckt auch RB Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl. Immer wieder wird der Grazer als Nachfolger von Jupp Heynckes bei den Bayern ins Spiel gebracht. Der 50-Jährige meldete sich nun mit einem Statement.

"In München ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, ob Jupp Heynckes aufhört oder nicht", will sich Hasenhüttl nicht an Spekulationen beteiligen.



"Glücklich in Leipzig"

Für den Steirer steht fest: "Ich habe zu meiner Situation schon oft meinen Senf dazu gegeben. Ich fühle mich hier in Leipzig sehr wohl. Ich kann mir auch durchaus vorstellen mit der Mannschaft an den nächsten Limits zu schrauben."

Hasenhüttls Vertrag bei den Bullen endet im Juni 2019, der Österreicher schlug ein Angebot zur vorzeitigen Verlängerung aus. Das brachte die Gerüchteküche zum Brodeln. "Ich hatte in dieser Woche sehr gute Gespräche mit dem Verein, beide Seiten können sich eine weitere Zusammenarbeit vorstellen", so der Bullen-Coach.



