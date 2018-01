Das sagt Teamchef Foda zu Straches Abriss-Plänen

"Das Happel-Stadion gehört niedergerissen" – mit dieser Aussage ließ Sport-Minister Heinz-Christian Strache vor wenigen Tagen aufhorchen. "Der unsinnige Denkmalschutz darf nicht schlagend werden."

Seit Jahren versucht ÖFB-Boss Leo Windtner, eine Lösung in der "Stadion-Frage" zu finden. Er zeigt sich von den Plänen des FPÖ-Mannes angetan. "Eine moderne Multifunktions-Arena mit 50.000 Plätzen möglich sein."

Doch wie steht Teamchef Franco Foda dem Thema gegenüber? In der Ö3-Sendung "Frühstück bei mir" klärte er auf. "Für mich persönlich ist es zwingend notwendig, dass ein neues Stadion gebaut wird. Das brauchen wir von der Infrastruktur und auch von der Stimmung her, damit bei Länderspielen auch die Hütte brennt und damit noch mehr Leute kommen", sagt der Deutsche.

"Freue mich auf Strache-Gespräch"

"Ich glaube, dass man da einiges bewegen könnte, wenn man da ein tolles Stadion baut. Es ist generell notwendig, dass in Österreich in die Infrastruktur investiert wird, wir wollen ja nach vorne kommen. Ich habe gelesen, dass der Sportminister offen ist und für den Stadionbau einiges bewirken will. Insofern freue ich mich auf die ersten Gespräche mit Herrn Strache."

