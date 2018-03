Das steckt dahinter! Messi lüftet sein Kotz-Geheimnis

Im Spielertunnel, auf dem Rasen oder auch im Flugzeug – immer wieder tauchen Bilder von Lionel Messi auf, wie er sich übergibt. Die ganze Welt rätselt warum – jetzt lüftet der 30-Jährige das Geheimnis dahinter. Zumindest teilweise.

„Ich habe viele Jahre schlecht gegessen. Mit 22, 23 Jahren hat man von nichts Ahnung und denkt nicht darüber nach. Ich habe Schokolade und Lebkuchen gegessen und Limonade getrunken", gesteht der Argentinier im Interview mit "America TV". "Ich esse jetzt gesund: Fisch, Fleisch, Salat. Ab und zu trinke ich ein Glas Wein. Ich habe die Umstellung sofort gespürt.“

Oder geht es Messi doch wie Mertesacker?



Doch so ganz schlüssig ist seine Erklärung nicht. Schließlich musste er sich auch in der jüngeren Vergangenheit immer wieder übergeben. Es drängt sich der Verdacht auf, dass mehr dahinter steckt als nur die Ernährung.

Erst kürzlich gestand Deutschlands Weltmeister Per Mertesacker, dass er den Druck unmittelbar vor dem Anpfiff oftmals als so groß empfindet, dass "sich mir der Magen umdreht, als müsse ich mich übergeben. Ich muss dann einmal so heftig würgen, bis mir die Augen tränen."

Vielleicht ergeht es Messi ja ähnlich – immerhin erwartet die ganze Welt vor einem Fußballspiel Wunderdinge von ihm...

(red.)