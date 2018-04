Das steckt hinter dem Sprintverbot für Ronaldo

Cristiano Ronaldo trifft und trifft. Der Real-Goalgetter ist vor dem Champions-League-Kracher gegen die Bayern (Mittwoch 20.45 Uhr, live heute.at) in Topform.

Bei 42 Saison-Toren in 39 Matches hält "CR7". Und die Formkurve zeigt nach oben: In der spanischen Liga erzielte er in den letzten acht Matches, in denen er mitwirkte, 16 Volltreffer.

Umfrage Ronaldo oder Messi – wer ist besser? Cristiano Ronaldo 37 % 37 % Lionel Messi 53 % 53 % Beide sind gleich gut 10 % 10 % Insgesamt 875 Teilnehmer

Sprints nur bis zwölf Meter

Die steigende Tor-Quote könnte an einer Maßnahme von Real-Trainer Zinedine Zidane liegen. Wie „El Confidencial“ berichtet, erhielt Ronaldo von Zidane die Anweisung, nicht mehr 30 oder 40 Meter hinter dem Ball her zu sprinten, sondern maximal zehn bis zwölf Meter pro Gegenstoß. Zidane erhofft sich dadurch, dass sein Superstar so bis zum Ende des Spiels und auch der Saison frisch bleibt.

Zwölf Spiele lange Torserie

Zidane fühlt sich bestätigt. Dank des Sprint-Verbots sei Ronaldo treffsicherer geworden. Starke Statistik: Er erzielte in seinen letzten zwölf Einsätzen mindestens ein Tor pro Spiel.

(mh)