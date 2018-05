David Alaba zeigt Fans das neue Trikot des FC Bayern

Die 28. Meisterschale ist dem FC Bayern nicht zu nehmen. Höchste Zeit, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. So verlängerten die Münchner vorzeitig den Vertrag mit Franck Ribery. Auch bei der Optik sind die Planungen bereits weit fortgeschritten. Das neue Trikot darf ein ÖFB-Legionär präsentieren.

ÖFB-Star präsentiert



David Alaba ist das Bayern-Model für das Trikot für kommende Saison. Überraschung: Es ist wieder rot und kommt von Ausrüster Adidas. "In diesem Trikot wollen wir unsere Jungs kommende Saison jubeln sehen", schreiben die Münchner auf Twitter und posten dazu einen Kurz-Clip von Alaba.

Rote Jerseys, blaue Hosen



Das Trikot ist bereits im Handel erhältlich. Wer genau schaut, erkennt rote Rauten, die in den Stoff eingearbeitet sind und vom Muster her an die blau-weißen Ornamente im Bayern-Vereinswappen erinnern. Außerdem verrät der Meister, dass die Spieler kommende Saison mit marineblauen Shorts und roten Stutzen auflaufen werden.

(heute.at)