Florenz-Kapitän Astori tot in Hotel aufgefunden

Italiens Fußball steht unter Schock. Davide Astori, Kapitän der Fiorentina und Mitglied der Nationalmannschaft (14 Länderspiele), ist völlig überraschend in der Nacht auf Sonntag an einem Herzinfarkt verstorben. Der Verteidiger befand sich mit seinem Verein in einem Hotel in Udine.

Der Klub schreibt von einer "plötzlichen Erkrankung". Astori hatte ein Einzelzimmer, als er nicht zum Frühstück auftauchte wurden seine Kollegen stutzig. Sie gingen auf sein Zimmer, wo sie ihn leblos vorfanden.

Der Verein erklärte in einem Statement, man "sei zutiefst beunruhigt über die schreckliche Situation". Das für heute angesetzte Spiel zwischen Udinese und Florenz wurde wie alle weiteren Serie-A-Partien abgesagt.

Astori spielt seit 2015 für Florenz und hatte seinen Vertrag erst in dieser Woche verlängert. Er hinterlässt seine Lebensgefährtin und eine Tochter.

La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e' scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore.

Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità di tutti. pic.twitter.com/bFGnkReWEC — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 4. März 2018

(red.)