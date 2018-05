Deal Fix! Zlatko Junuzovic unterschreibt bei Salzburg

Transfer-Kracher im Saison-Finish! Salzburg holt Zlatko Junuzovic aus der Deutschen Bundesliga in die Mozartstadt. Der ÖFB-Star wechselt von Werder Bremen zu den "Bullen", wo er ein Mega-Gehalt beziehen soll.

Von Bremen nach Salzburg



Gerüchte über den Deal gab es schon länger. Mit Werder konnte sich der 30-Jährige nicht über eine Verlängerung des Engagements einigen, mit Salzburg dagegen verliefen die Verhandlungen positiv. Die Rückkehr in die heimische Liga wird ihm mit viel Geld schmackhaft gemacht.

Gutes Geld



Laut "Bild" unterschreibt Junuzovic für vier Jahre, also bis 2022. Jahresgage: 2,5 Millionen Euro. Weiterer Bonus: Der Kicker erhält einen Anschlusskontrakt für die "Karriere danach". Werder, das lange um den Verbleib des Kapitäns buhlte, bot zuletzt "nur" 1,8 Millionen Euro. In seiner letzten Saison soll der 30-Jährige 2,6 Millionen Euro verdient haben.

OFFIZIELL: Zlatko #Junuzovic trägt ab der neuen Saison unser Dress. SERVUS in SALZBURG, JUNO! Details: https://t.co/IPyK5vaRE5 //

It's now official: WELCOME TO SALZBURG, Zlatko Junuzovic! 🙌 pic.twitter.com/8PKqgboRcl