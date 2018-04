Deal bestätigt! Niko Kovac ist neuer Bayern-Trainer

Der Deal ist fixiert! Niko Kovac wird ab Sommer 2018 neuer Coach des FC Bayern München. Der Kroate übernimmt von Trainer-Legende Jupp Heynckes, der in die wohlverdiente Pension geht. Sportdirektor Hasan Salihamidzic bestätigte den Deal am Freitag.

Bereits am Donnerstag war inoffiziell klar, dass Niko Kovac neuer Bayern-Trainer wird, lediglich die Bestätigung der Bayern stand noch aus. Der Kroate erhält einen Vertrag über drei Jahre.

"Brazzo" verkündet Deal

Das haben die Münchner am Freitag nachgeholt. Kurz vor der Auslosung zum Champions League-Halbfinale verkündete Sportdirektor Hasan Salihamidzic den neuen Trainer auf dem hauseigenen Sender FCBayernTV.



Der 46-Jährige spielte von 2001 bis 2003 bei den Münchnern und wurde Pokalsieger und Meister. Als Co-Trainer nimmt Kovac seinen Bruder Robert, ebenfalls ein Ex-Bayer, von Eintracht Frankfurt mit.

"Der Tag fing ganz normal an. Im Laufe des Tages kam eine unglaubliche Dynamik hinein, ich habe einen Anruf aus München bekommen. Gleichzeitig war das auch das Vertragsangebot, das ich auch angenommen habe. Dann habe ich es Fredy Bobic mitgeteilt. Am Vormittag habe ich mich der Mannschaft gestellt und ihnen gesagt, was passiert ist", lautete die erste Stellungnahme von Niko Kovac.

"Kovac kennt die Bayern-DNA"

Eine spezielle Ausstiegsklausel für einen Wechsel zu den Bayern legt dem Kroaten auch keine Steine in den Weg: 2,2 Millionen an Ablöse müssen allerdings bezahlt werden, Peanuts für die Bayern.

"Er kennt die Bayern-DNA und wir sind froh, dass wir Kovac als neuen Trainer gewinnen konnten", erklärte Sportdirektor Salihamidzic.

Verträge für "Robbery"

Zudem wurde verkündet, dass Arjen Robben und Franck Ribery unterschriftsreife Verträge vorliegen, unterschrieben ist bei den beiden Alt-Stars aber noch nichts.

(Heute Sport)