Deal fix! Austria schnappt sich Abwehrchef Madl

Die Wiener Austria holt einen verlorenen Sohn zurück. Michael Madl kommt aus Fulham und unterschreibt einen Vertrag bis 2021. Der 29-Jährige soll die Abwehr der Violetten stabilisieren. Nach dem bestandenen Medizincheck fliegt Madl gleich ins Trainingslager nach Zypern.

Manager Max Hagmayr vermeldet den Wechsel von Madl nach Wien bereits als fix, auch der Verein bestätigte den Deal via Aussendung. Der Abwehrspieler bekommt einen Vertrag für 3,5 Jahre. Somit gibt der Steirer nach über sieben Jahren ein Comeback bei den Veilchen.

"Ich bin super happy, dass ich wieder zurück bei meinem Verein bin. Franz Wohlfahrt und Thorsten Fink haben sich wirklich sehr um mich bemüht. Ich glaube, dass die Austria schon seit vielen Jahren auf einem sehr guten Weg ist, hier entsteht eine gute Zukunft. Wir haben einiges vor", sagt Madl zu seinem Austria-Comeback.

Medizincheck fehlt noch

Madl fliegt am Donnerstan ins Trainingslager zu seinen neuen Kollegen. Zuletzt kickte der 29-Jährige in England bei Fulham, kam aber in der zweiten englischen Liga nie wirklich zum Einsatz.

Nach Stationen bei Wacker Innsbruck, Wiener Neustadt, Sturm Graz und eben Fulham kehrt Madl zur Wiener Austria zurück und soll das Abwehrproblem der Veilchen lösen.

(Heute Sport)