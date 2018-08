Deal perfekt! US-Milliardär übernimmt Arsenal

Arsenal London ist ab sofort nahezu komplett im Besitz des US-Milliardärs Stan Kroenke. Der 71-Jährige, der bereits 67 Prozent der "Gunners" besaß, kaufte sich noch weitere 30 Prozent vom russischen Unternehmer Alischer Usmanow.

"Ich habe mich entschieden, meine Anteile am Arsenal Football Club, der der beste Fußballklub der Welt sein könnte, zu verkaufen”, teilte Usmanow in einem Statement mit. Da schlug Kroenke gleich zu und investierte noch 604 Millionen in die Nord-Londoner.



"Wir gehen weiter den Weg den Klub zu hundert Prozent zu übernehmen", teile der US-Milliardär mit, der seit 2008 im Arsenal-Vorstand sitzt und seit 2011 die Mehrheit am Klub besitzt. Jetzt gehören ihm schon 97 Prozent der Arsenal-Anteile.

Kroenke besitzt auch die Los Angeles Rams (NFL) und die Denver Nuggets (NBA).

(Heute Sport)