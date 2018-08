Rot! Der FIFA-Boss erklärt Trump Fußball-Spielregeln

Erstmals findet 2026 eine Fußball-WM in drei Ländern statt. Der FIFA-Kongress vergab die übernächsten Titelkämpfe an die Kandidatur "United 2026" der USA, Kanada und Mexiko, die sich in der Kampfabstimmung gegen Marokko durchsetzte.

Grund genug für den FIFA-Präsidenten, dem US-Präsidenten einen Blitzbesuch abzustatten. Im Oval Office schäkerte Gianni Infantino mit Donald Trump und erklärte ihm die Verwendung der Gelben und Roten Karten.

"Eine wertvolle Information für Sie, im Fussball haben wir Schiedsrichter, die Karten haben", beginnt Infantino seine Lehrstunde. "Gelbe Karten und Rote Karten. Die gelben bedeuten eine Verwarnung, und wenn sie jemanden rausschmeißen wollen..." Trump zögert nicht lange und wirft die Rote Karte Richtung Journalisten. "Ich mag das, ich mag das", lacht der Gastgeber.

Dennoch geht es bei dem Besuch nicht nur um Spaß, in einer Sitzung wurden die ersten Ideen zur Durchführung des Großevents besprochen. Trump zeigte sich hoch erfreut, die Fußballfans der Welt in acht Jahren begrüßen zu dürfen. "Wir schätzen das sehr, dass wir einen der wichtigsten Sportanlässe der Welt veranstalten können, die Fußball-WM 2026, die wir zusammen mit Mexiko und Kanada austragen werden."

Aber auch in der eigenen Familie scheint der Fußball ein Thema zu sein. "Ich möchte Gianni Infantino, dem Präsidenten der FIFA, danken. Als mein Sohn Barron hörte, dass er hier ist, sagte er 'Dad, ich will ihn so gerne sehen'. Mein Sohn liebt Fußball."



