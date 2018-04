Der Fußball-Weltmeister casht so viel wie noch nie

Der Rubel rollt bei der Fußball-WM in Russland, die am 15. Juni mit dem Match Russland gegen Saudi-Arabien (17 Uhr, Ticker heute.at) startet.

Mit 38 Millionen Dollar prämiert die FIFA den Weltmeister. Der Sieger des Endspiels am 15. Juli in Moskau erhält damit um drei Millionen Euro mehr als Deutschland für den Erfolg 2014 in Brasilien.

Insgesamt schüttet die FIFA 657 Millionen an Prämien aus – vor vier Jahren waren es noch 476 Millionen.

Am stärksten stieg die Abgeltung an die Klubs für die Abstellung der Spieler: von 70 Millionen auf 209 Millionen.

Fix: Jedes Team erhält zumindest 9,5 Millionen Dollar an Prämien.

Die WM-Preisgelder 2018 (in Millionen Dollar)

Weltmeister 38

Final-Verlierer 28

3. Platz 24

4. Platz 22

Viertelfinalist 16

Achtelfinalist 12

Gruppenphase 8

(mh)